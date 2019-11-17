Бойкова и Козловский покорили «Мегаспорт» зажигательным русским танцем. Видео

Победители пятого этапа серии Гран-при по фигурному катанию в соревнованиях спортивных пар россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский специально для выступления перед зрителями в Москве подготовили показательный номер на музыку песен «Подмосковные вечера» и «Калинка». Зажигательный русский танец покорил публику, собравшуюся на трибунах «Мегаспорта».

Бойкова и Козловский выиграли два этапа серии Гран-при и впервые в карьере вышли в финал. Александра и Дмитрий дважды в очном противостоянии обыграли первую пару России Евгению Тарасову и Владимира Морозова. На домашнем этапе Гран-при ученики Тамары Москвиной побили все личные рекорды и стали обладателями лучшего результата сезона в мире по сумме двух программ.

Видео показательного номера Александры Бойковой и Дмитрия Козловского можно посмотреть на сайте Первого канала.