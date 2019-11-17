Фигурист Мозалёв выиграл Кубок Варшавы, Гуменник — второй

Российские фигуристы завоевали медали международного турнира серии «челленджер» – «Кубок Варшавы».

В мужском одиночном катании два первых места заняли россияне: Андрей Мозалёв одержал победу, Пётр Гуменник стал вторым. В соревнованиях спортивных пар россияне Алина Пепелева и Роман Плешков стали серебряными призёрами, уступив только американцам Джессике Калаланг и Брайану Джонсону.

Отметим, что на Кубке Варшавы соревнуются взрослые спортсмены, а российские призёры в текущем сезоне выступают среди юниоров.

Фигурное катание. Турнир серии «челленджер». Кубок Варшавы. Польша

Мужчины

1. Андрей Мозалёв (Россия) – 223,25.

2. Петр Гуменник (Россия) – 214,24.

3. Чжун Хьюн Ли (Южная Корея) – 205,20…

10. Егор Мурашов (Россия) – 182,49.

Спортивные пары

1. Джессика Калаланг/Брайан Джонсон (США) – 191,46.

2. Алина Пепелева/Роман Плешков (Россия) – 188,79.

3. Жюстин Брассюр/Марк Бардеи (Канада) – 172,21.