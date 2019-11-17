Фигурист Мозалёв выиграл Кубок Варшавы, Гуменник — второй

Российские фигуристы завоевали медали международного турнира серии «челленджер» – «Кубок Варшавы».
В мужском одиночном катании два первых места заняли россияне: Андрей Мозалёв одержал победу, Пётр Гуменник стал вторым. В соревнованиях спортивных пар россияне Алина Пепелева и Роман Плешков стали серебряными призёрами, уступив только американцам Джессике Калаланг и Брайану Джонсону.
Отметим, что на Кубке Варшавы соревнуются взрослые спортсмены, а российские призёры в текущем сезоне выступают среди юниоров.
Фигурное катание. Турнир серии «челленджер». Кубок Варшавы. Польша
Мужчины
1. Андрей Мозалёв (Россия) – 223,25.
2. Петр Гуменник (Россия) – 214,24.
3. Чжун Хьюн Ли (Южная Корея) – 205,20…
10. Егор Мурашов (Россия) – 182,49.
Спортивные пары
1. Джессика Калаланг/Брайан Джонсон (США) – 191,46.
2. Алина Пепелева/Роман Плешков (Россия) – 188,79.
3. Жюстин Брассюр/Марк Бардеи (Канада) – 172,21.
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