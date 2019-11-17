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Шахрай: Медведева сможет спокойно подготовиться к чемпионату России

Шахрай: Медведева сможет спокойно подготовиться к чемпионату России
Другие / Фигурное катание 0

Серебряный призёр Олимпийских игр 1980 года, чемпион мира и Европы Сергей Шахрай прокомментировал итоги этапа Гран-при в Москве в женском одиночном катании. Александра Трусова с тремя четверными прыжками и двумя падениями обыграла безупречно откатавшуюся Евгению Медведеву.

«Вместе со всеми болельщиками хочется порадоваться блестящему выступлению Евгении в произвольной программе. Она показала всё, на что способна на сегодняшний день. Женя откатала чисто, безукоризненно. И самое главное, что хочу отметить: прыжок, который у неё не получался, хотя, это не такой сложный прыжок, но для Жени был сложным – двойной аксель, она сейчас его выполнила чисто, красиво и безо всяких усилий. Если Женя сохранит такую же форму, это будет чудесно. Хотя ей непросто соревноваться с Сашей Трусовой, которая при двух падениях набирает 160 баллов. Просто у Саши более сложный арсенал.

Теперь Медведевой нужно освоить более сложные прыжки, чтобы конкурировать с молодыми девочками.

Вряд ли Женя попадёт в финал Гран-при, но у неё в этом плане есть преимущество – она сможет спокойно подготовиться к чемпионату России. В то время как остальные наши фигуристки будут выступать на финале Гран-при. У них будет очень мало времени для подготовки к первенству страны», — приводит слова Шахрая «Советский спорт».

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