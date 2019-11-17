Гроссмейстер Грищук выиграл этап Гран-при ФИДЕ в Гамбурге

Российский гроссмейстер Александр Грищук стал победителем третьего этапа Гран-при Международной шахматной федерации (ФИДЕ), который проходил в Гамбурге (Германия). В финале Грищук на тай-брейке обыграл поляка Яна-Кшиштофа Дуду со счётом 3,5:2,5.

Обе партии в классические шахматы завершились ничейным результатом. На тай-брейке соперники обменялись победами в партиях по 25 минут с добавлением 10 секунд на ход, в первой партии по 10 минут с добавлением 10 секунд на ход победил Грищук, вторая партия завершилась вничью.

На первом этапе Гран-при в Москве Грищук в финале уступил соотечественнику Яну Непомнящему. На втором этапе в Риге — в полуфинале проиграл французу Максиму Вашье-Лаграву. Россиянин набрал 10 зачётных очков и лидирует в серии с 20 очками в активе. Ближайший преследователь Вашье-Лаграв отстаёт на 7 очков.

Заключительный этап пройдёт в Иерусалиме с 10 по 24 декабря. Но Грищук не сможет на нём выступить, так как по правилам каждый участник играет на трёх этапах.

По итогам четырёх этапов Гран-при два лучших гроссмейстера получат право на участие в турнире претендентов.