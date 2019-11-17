Фигуристка Нугуманова завоевала бронзу на Кубке Варшавы

Российская фигуристка Елизавета Нугуманова стала бронзовым призёром международного турнира серии «челленджер» «Кубок Варшавы», который завершился в Польше. Победу одержала бывшая россиянка Екатерина Куракова, тренирующаяся у Брайана Орсера и выступающая за Польшу. Второй стала американка Бради Теннел, в шаге от пьедестала остановилась россиянка Серафима Саханович.

Турнир танцоров выиграли французы Джейд Лорье и Роман Ле Гак. Вторыми стали россияне Ксения Конкина и Павел Дрозд.

Фигурное катание. Турнир серии «челленджер». Кубок Варшавы. Польша

Женщины

1. Екатерина Куракова (Польша) – 201,47.

2. Бради Теннел (США) – 189,01.

3. Елизавета Нугуманова (Россия) – 186,02.

4. Серафима Саханович (Россия) – 178,27.



Танцы на льду

1. Мари-Джейд Лорье/Роман Ле Гак (Франция) – 185,48.

2. Ксения Конкина/Павел Дрозд (Россия) – 178,43.

3. Каролин Грин / Майкл Парсонс (США) – 172,16.