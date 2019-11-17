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Фигуристка Нугуманова завоевала бронзу на Кубке Варшавы

Фигуристка Нугуманова завоевала бронзу на Кубке Варшавы
Другие / Фигурное катание 0

Российская фигуристка Елизавета Нугуманова стала бронзовым призёром международного турнира серии «челленджер» «Кубок Варшавы», который завершился в Польше. Победу одержала бывшая россиянка Екатерина Куракова, тренирующаяся у Брайана Орсера и выступающая за Польшу. Второй стала американка Бради Теннел, в шаге от пьедестала остановилась россиянка Серафима Саханович.

Турнир танцоров выиграли французы Джейд Лорье и Роман Ле Гак. Вторыми стали россияне Ксения Конкина и Павел Дрозд.

Фигурное катание. Турнир серии «челленджер». Кубок Варшавы. Польша
Женщины

1. Екатерина Куракова (Польша) – 201,47.
2. Бради Теннел (США) – 189,01.
3. Елизавета Нугуманова (Россия) – 186,02.
4. Серафима Саханович (Россия) – 178,27.

Танцы на льду

1. Мари-Джейд Лорье/Роман Ле Гак (Франция) – 185,48.
2. Ксения Конкина/Павел Дрозд (Россия) – 178,43.
3. Каролин Грин / Майкл Парсонс (США) – 172,16.

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