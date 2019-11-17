Слуцкая: да простят меня поклонники, программы у Трусовой я не увидела
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая прокомментировала прокат российских фигуристок на этапе Гран-при в Москве. Слуцкая отметила великолепную технику Александры Трусовой, выигравшей соревнования, но призналась, что не увидела в выступлении настоящей программы.
«Саша — ураган. Единственное, да простят меня поклонники, программы я не увидела.
Я не говорю про вторую оценку, про детское катание (уже все это перемусолили, я не хочу). Я про то, что на сегодня это умопомрачительная техника, неподвластные уму четверные прыжки, но это разбег — прыжок, разбег — прыжок.
Как говорится, каркас есть. Думаю, нанизать вторую оценку поможет время. Саша правда как с другой планеты», — написала Слуцкая в своём «инстаграме».
Бестемьянова — о Медведевой: у девчонок-юниорок такого качества катания ещё нет
- 18 ноября 2019
-
00:31
- 17 ноября 2019
-
23:59
-
23:21
-
22:59
-
22:52
-
22:07
-
21:08
-
21:04
-
20:51
-
20:13
-
20:05
-
19:44
-
19:28
-
19:12
-
18:48
-
18:27
-
18:05
-
17:45
-
17:38
-
16:54
-
14:57
-
14:15
-
14:14
-
12:35
-
11:53
-
11:25
-
11:01
-
10:15
-
09:46
-
00:59
-
00:27
- 16 ноября 2019
-
23:46
-
23:33
-
23:19
-
22:56
Партнерский контент