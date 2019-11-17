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Слуцкая: да простят меня поклонники, программы у Трусовой я не увидела

Слуцкая: да простят меня поклонники, программы у Трусовой я не увидела
Другие / Фигурное катание 0

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая прокомментировала прокат российских фигуристок на этапе Гран-при в Москве. Слуцкая отметила великолепную технику Александры Трусовой, выигравшей соревнования, но призналась, что не увидела в выступлении настоящей программы.

«Саша — ураган. Единственное, да простят меня поклонники, программы я не увидела.

Я не говорю про вторую оценку, про детское катание (уже все это перемусолили, я не хочу). Я про то, что на сегодня это умопомрачительная техника, неподвластные уму четверные прыжки, но это разбег — прыжок, разбег — прыжок.

Как говорится, каркас есть. Думаю, нанизать вторую оценку поможет время. Саша правда как с другой планеты», — написала Слуцкая в своём «инстаграме».

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