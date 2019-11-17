Слуцкая: стыдно за державу, за отношение к людям, приносившим олимпийское золото

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию россиянка Ирина Слуцкая осталась недовольна тем, что олимпийских чемпионов не пустили на VIP-трибуну во время этапа Гран-при в России.
«Вчера посмотрела соревнования с трибун. Эх, сто лет не посещала такие мероприятия.
Первое, на что обратила внимание, что в VIРе сидело много народа… детей, молодых девушек, женщин и мужчин, людей в возрасте, и даже некоторые молодые спортсмены. А рядом на пластмассовых сидушках искали себе место олимпийские чемпионы (и не один).
Стыдно за державу. Мне стыдно за отношение к людям, которые защищали нашу страну и приносили олимпийское золото», — написала Слуцкая в своём «инстаграме».
Этап Гран-при в Москве выиграла россиянка Александра Трусова. Её соотечественница Евгения Медведева заняла второе место.
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