Слуцкая: стыдно за державу, за отношение к людям, приносившим олимпийское золото

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию россиянка Ирина Слуцкая осталась недовольна тем, что олимпийских чемпионов не пустили на VIP-трибуну во время этапа Гран-при в России.

«Вчера посмотрела соревнования с трибун. Эх, сто лет не посещала такие мероприятия.

Первое, на что обратила внимание, что в VIРе сидело много народа… детей, молодых девушек, женщин и мужчин, людей в возрасте, и даже некоторые молодые спортсмены. А рядом на пластмассовых сидушках искали себе место олимпийские чемпионы (и не один).

Стыдно за державу. Мне стыдно за отношение к людям, которые защищали нашу страну и приносили олимпийское золото», — написала Слуцкая в своём «инстаграме».

Этап Гран-при в Москве выиграла россиянка Александра Трусова. Её соотечественница Евгения Медведева заняла второе место.