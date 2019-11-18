Сборная России по пляжному футболу сыграет с Италией перед стартом ЧМ-2019

Мужская сборная России по пляжному футболу проведёт товарищеский матч со сборной Италии перед стартом чемпионата мира в Парагвае. Встреча состоится сегодня, 18 ноября, в городе Луке (Парагвай). Начало матча — в 00:00 мск, сообщает BSRussia.

ФИФА расценивает этот матч как совместную тренировку, поэтому его результат в зачёт мирового рейтинга включён не будет.

На чемпионате мира сборная России сыграет в группе C. Соперниками россиян станут сборные Сененала, ОАЭ и Республики Беларусь. Итальянцы попали в группу B вместе со сборными Таити, Мексики и Уругвая. Первый матч на турнире россияне проведут 22 ноября, их соперниками будут сенегальцы. Итальянцы стартуют на чемпионате мира 21 ноября матчем со сборной Таити.