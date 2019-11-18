Сборная России по пляжному футболу сыграет с Италией перед стартом ЧМ-2019
Мужская сборная России по пляжному футболу проведёт товарищеский матч со сборной Италии перед стартом чемпионата мира в Парагвае. Встреча состоится сегодня, 18 ноября, в городе Луке (Парагвай). Начало матча — в 00:00 мск, сообщает BSRussia.
ФИФА расценивает этот матч как совместную тренировку, поэтому его результат в зачёт мирового рейтинга включён не будет.
На чемпионате мира сборная России сыграет в группе C. Соперниками россиян станут сборные Сененала, ОАЭ и Республики Беларусь. Итальянцы попали в группу B вместе со сборными Таити, Мексики и Уругвая. Первый матч на турнире россияне проведут 22 ноября, их соперниками будут сенегальцы. Итальянцы стартуют на чемпионате мира 21 ноября матчем со сборной Таити.
Обнародован состав сборной России на чемпионат мира по пляжному футболу
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