Тренер Медведевой оценил выступление Трусовой в Москве

Брайан Орсер, тренер российской фигуристки Евгении Медведевой, поделился впечатлениями от этапа Гран-при в Москве. Подопечная канадского специалиста заняла второе место. Победу одержала ещё одна россиянка Александра Трусова.
«Я в восторге от этапа Гран-при в Москве, где соревновались две спортсменки высокого уровня. Трусова очень уверенно выступает и исполняет сложные элементы, что делает её претендентом на первое место в любом турнире.
Но я доволен тем, как выступила Евгения. Это её лучший прокат за последнее время. Важно, что для неё это не предел. Она ещё способна улучшить программу и бороться за победы. Поскольку Женя, скорее всего, не попадёт в финал Гран-при, у нас будет время подготовиться к главным прокатам сезона. Зная её характер, уверен, что она подойдёт к ним в отличной форме", — приводят слова Орсера «Известия».
Третьей на Гран-при России стала Мэрайя Белл из США.
- 18 ноября 2019
-
10:18
-
10:06
-
09:57
-
09:38
-
00:50
-
00:31
- 17 ноября 2019
-
23:59
-
23:21
-
22:59
-
22:52
-
22:07
-
21:08
-
21:04
-
20:51
-
20:13
-
20:05
-
19:44
-
19:28
-
19:12
-
18:48
-
18:27
-
18:05
-
17:45
-
17:38
-
16:54
-
14:57
-
14:15
-
14:14
-
12:35
-
11:53
-
11:25
-
11:01
-
10:15
-
09:46
-
00:59