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Тренер Медведевой оценил выступление Трусовой в Москве

Тренер Медведевой оценил выступление Трусовой в Мо
Тренер Медведевой оценил выступление Трусовой в Москве
Другие / Фигурное катание 0

Брайан Орсер, тренер российской фигуристки Евгении Медведевой, поделился впечатлениями от этапа Гран-при в Москве. Подопечная канадского специалиста заняла второе место. Победу одержала ещё одна россиянка Александра Трусова.

«Я в восторге от этапа Гран-при в Москве, где соревновались две спортсменки высокого уровня. Трусова очень уверенно выступает и исполняет сложные элементы, что делает её претендентом на первое место в любом турнире.

Но я доволен тем, как выступила Евгения. Это её лучший прокат за последнее время. Важно, что для неё это не предел. Она ещё способна улучшить программу и бороться за победы. Поскольку Женя, скорее всего, не попадёт в финал Гран-при, у нас будет время подготовиться к главным прокатам сезона. Зная её характер, уверен, что она подойдёт к ним в отличной форме", — приводят слова Орсера «Известия».

Третьей на Гран-при России стала Мэрайя Белл из США.

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