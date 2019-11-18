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Регбист усмотрел связь между однополыми браками и пожарами в Австралии

Регбист усмотрел связь между однополыми браками и пожарами в Австралии
Другие / Прочие виды спорта 0

Австралийский регбист Исраэл Фолау, известный своими неоднозначными заявлениями о религии, вновь оказался в центре внимания. На этот раз спортсмен, которого исключили из сборной Австралии весной 2019 года, прокомментировал бушующие в стране пожары. По мнению Фолау, катаклизмы обусловлены однополыми браками и абортами.

«Когда я смотрю на лесные пожары, засуху и прочие вещи, которые происходят в Австралии, вспоминаю слово божье. Оно гласит, что мужчина и женщина должны быть в браке. Аборты… Люди считают нормальным убивать нерождённых детей.

Посмотрите, как быстро распространяются лесные пожары. Это происходит за короткий период. Это совпадение?

Бог говорит с вами, люди. Австралия, тебе нужно покаяться и принять законы божьи», — цитирует Фолау The Sun.

Ранее регбист заявил, что пьяниц, воров, атеистов, гомосексуалистов и лжецов ждёт ад. После этого австралийская федерация отстранила спортсмена от сборной.

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