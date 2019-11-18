Медведева: Торонто — то место, где я хотела бы работать до конца карьеры

Призёр Олимпийских игр 2018 года российская фигуристка Евгения Медведева сообщила, что пока не планирует возвращаться в Россию. Медведева тренируется в Торонто (Канада) под руководством Брайана Орсера.
«Дело в том, что я нашла своё место. Со своими сложностями и трудностями, но Торонто — это действительно то место, где я хотела бы работать до конца своей карьеры в женском одиночном катании.
А дальше? У меня много путей, много идей. У меня в голове нет пустоты в этом плане. Есть план А, план Б в зависимости от того, как дальше будет складываться. Я думаю о будущем, но, как говорится, хочешь рассмешить бога, расскажи ему о своих планах. У меня нет такого — «я не знаю, чем буду заниматься после спорта». Я знаю чем, и я буду делать ещё больше, чем сейчас.
Сейчас я живу в Канаде и большую часть — точнее так, большую часть затрат от своих призовых — это открытые суммы, их каждый может увидеть на сайте Международного союза конькобежцев, — я трачу на проживание, на питание, на лёд, на тренеров. Всё расписано. Поэтому да — это моя работа», — цитирует Медведеву ТАСС.
Евгения заняла второе место на прошедшем в минувший уик-энд этапе Гран-при в Москве, уступив соотечественнице Александре Трусовой.
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