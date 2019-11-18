Медведева: рассматривала два пути — либо всё заканчивать, либо уезжать в Канаду

Серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года Евгения Медведева вспомнила, как приняла решение уехать в Канаду, где она продолжила карьеру под руководством тренера Брайана Орсера и Трейси Уилсон.
«Что было бы, если бы не поехала в Канаду? Я даже себе представить этого не могу. Правда. В принципе, я один путь и рассматривала. Точнее, два — либо всё заканчивать, либо уезжать в Канаду. Решила в пользу Канады, и это был самый резкий поворот в моей жизни.
Я безумно горжусь тем, что Брайан и Трейси сделали для меня. Для меня вообще большая загадка, как они меня такую терпят, но они продолжают в меня верить. А ведь не каждый тренер выдержит столько трудностей со своим спортсменом, продолжит идти, держа его за руку, по такому тернистому пути.
Мы идём вместе каждый день, и это здорово. Я действительно чувствую, как Брайан сильно за меня переживает. Достаточно посмотреть на него в уголке Kiss and Cry, на то, как он нервничает. Это дорогого стоит», — цитирует Медведеву ТАСС.
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