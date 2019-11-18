Ягудин: Медведева уже давно сняла розовые очки, за что ей большое уважение

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин поделился мнением о перспективах россиянки Евгении Медведевой, которой предстоит бороться с более юными конкурентками. На этапе Гран-при в Москве Медведева заняла второе место, проиграв лишь Александре Трусовой.

«Да, с теми, кто сегодня творит историю современного женского одиночного катания, ей трудно соревноваться, и в то же время она пишет свою историю.

Она уже не летает в облаках, она давно сняла свои розовые очки, живёт в реальности, за что ей большое уважение. Она перестала бороться не пойми с кем — с мнением, со СМИ, с чужими болельщикам, и сегодня она соревнуется сама с собой.

Я счастлив, что Женя успешно выступила именно в Москве, на домашнем льду. И всё-таки она доказала, что публикации в СМИ, согласно которым она тренировалась как никогда, оказались правдой. Она продемонстрировала всем, что обрела внутреннюю гармонию, как бы её ни дергали в разные стороны, что она адаптировалась к новым условиям и что смогла показать свой максимум, завоевав ещё большее доверие к себе своим жизненным путём», — цитирует Ягудина ТАСС.