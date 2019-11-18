Бутырская оценила шансы Медведевой на чемпионате России

Первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании, трёхкратная чемпионка Европы Мария Бутырская оценила выступление Евгении Медведевой на Гран-при России. Двукратный призёр Олимпийских игр заняла второе место.

«После Олимпийских игр это первый старт, на котором Женя выступила так, как мы ждали. Она полностью вошла в контакт с Брайаном Орсером. Фигуристка и тренер друг друга понимают, идут к одной цели, знают, чего хотят добиться. Если в короткой программе ещё чувствовалась зажатость, особенно на двойном акселе, который Медведева периодически срывает, то в произвольной я чувствовала от прыжка к прыжку, как она получает удовольствие от своего катания. Два года все обсуждали, говорили, что Женя уже не та, но в субботу она была той фигуристкой, к которой мы привыкли.

У Евгении настолько хороший риттбергер, что когда она его сделала в пятницу, то получила больше, чем за попытку тройного лутца с неправильным ребром. Пусть он стоит дешевле, но зато судьи добавили больше баллов. Психологически непросто осознавать, что ты долгое время усложняешь программу, а потом раз — и отказываешься от прыжка. Но сейчас на этом варианте нужно остановиться.

В наше время, когда я каталась, было понятно, откуда шла такая психологическая нагрузка. Если ты плохо откатаешь короткую программу, то в произвольной уже не отыграешься, даже если будешь первым. Сейчас всё гораздо проще. Короткий прокат не несёт такой смысловой нагрузки. Если что-то не получилось и ты правда силён в произвольной, то ничего страшного не случится. Вспомните Анну Щербакову, которая падала на дорожке, а потом выиграла этап в США. Раньше она бы не поднялась на первое место, а сейчас стало проще. Хотя всё равно лучше не терять баллы.

Медведевой будет очень сложно на чемпионате страны даже с таким катанием, которое было на этапе Гран-при. Я очень хорошо отношусь к Жене, была действительно за неё рада, но с девочками — Анной Щербаковой, Александрой Трусовой и Алёной Косторной — будет очень трудно бороться. У них просто большой запас прочности, могут что-то сорвать или не доделать, но оценка будет выше, чем у Жени. Всё равно надо бороться, потому что всякое бывает, кто-то может заболеть, предсказывать ничего нельзя. Но сложно будет», — цитирует Бутырскую «RT на русском».

Победу на Гран-при России одержала Александра Трусова.