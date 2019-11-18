Бутырская: Трусову строго судить не надо

Первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании, трёхкратная чемпионка Европы Мария Бутырская прокомментировала победу Александры Трусовой на Гран-при России.

«Когда в программе четыре четверных прыжка, то у тебя есть огромный, по-настоящему огромный запас. Даже когда что-то не получается, есть падения, то он тебе помогает. В этой ситуации действительно её первое место было ожидаемым.

Имеет ли смысл Трусовой так бороться за четверные прыжки? Если она выигрывает эти этапы Гран-при, падая с четверного сальхова, то почему нет? В данный момент она нарабатывает этот прыжок, который в будущем может ей очень сильно помочь. У Трусовой есть запас, который позволяет не бояться упасть с этого элемента. Видимо, сальхов пока ещё не очень стабильно получается, но она хочет его натренировать так, чтобы показывать в программе и чтобы другие соперницы даже близко не могли подобраться к ней. У Трусовой опытная бригада тренеров, которая всё рассчитала математически и определила, что падение не мешает фигуристке выигрывать, но когда она напрыгает сальхов и исполнит на соревнованиях, то он станет большим бонусом.

Ранее я как раз отмечала, насколько хорошо она выполняла каскад лутц — риттбергер во второй половине. Сейчас Трусова чуть-чуть поторопилась, она не попала в толчок и не подтолкнулась. В Канаде же она всё сделала потрясающе. Мне тогда даже показалось, что она могла бы сделать четверной риттбергер, настолько здорово она исполнила второй прыжок. Просто случаются такие маленькие ошибки. Это всё равно элементы «ультра-си», на которых нужно быть очень сконцентрированной и внимательной. Чуть-чуть опустишь левое плечико — и ты уже мимо выезда, мимо толчка, мимо прыжка. Трусова вообще гениально прыгает этот каскад, лучше неё никто его не делает, она идеально всё докручивает. Я бы даже сказала, что на риттбергере у неё есть перекрут. Но бывают случайности, и раз это не чемпионат мира, то она немного отпустила прыжок.

Всегда было так, что умение владеть коньком и представлять свою программу оценивается по заслугам. Нужно пройти определённую карьерную лестницу, потихонечку вскарабкиваться на неё, доказывать, что ты не просто так в фигурном катании и занимаешь первые места. Это субъективный вид спорта, и вторую оценку надо заслужить. Это Саша и делает от старта к старту. Она не получает больше, чем Евгения Медведева и Алина Загитова, но это пока что. Она ещё будет совмещать свои четверные прыжки с настоящим женским катанием и будет получать за него десятки. Трусовой только 15 лет, и нужно просто подождать, строго судить её не надо. У неё всё и так отлично", — цитирует Бутырскую «RT на русском».

Второе место на московском этапе Гран-при заняла россиянка Евгения Медведева. Третьей стала американка Мэрайя Белл.

