Леонова: Загитовой и Медведевой надо разучивать четверные прыжки и бороться

Серебряный призёр чемпионата мира — 2012 Алёна Леонова поделилась мнением о перспективах российских фигуристок в текущем сезоне. По её словам, россиянкам Алине Загитовой и Евгении Медведевой нужно разучивать более сложные элементы, чтобы бороться с Александрой Трусовой, Анной Щербаковой и Алёной Косторной. На этапе Гран-при в Москве Трусова стала победительницей соревнований, несмотря на два падения.

«Когда даже с двумя падениями набираются такие огромные баллы за технику, это, конечно, очень круто. Но соперницам надо не надеяться на ошибки Трусовой, а самим разучивать четверные прыжки и бороться. Потому что даже маленькие компоненты, которые ей ставят, не мешают Александре выигрывать за счёт поистине космической техники.

Трусова, Щербакова, Косторная фавориты сезона? Да. Эти три девочки стремительно ворвались в элиту фигурного катания и, думаю, будут в первых рядах нести наше знамя. Бороться сейчас с ними очень сложно. Той же Алине Загитовой нужно потратить сезон на изучение чего-то нового. Компонентами она очень хорошо набирает баллы, но в технике проигрывает Косторной, хотя та не делает четверных прыжков, но зато исполняет в своей произвольной программе два тройных акселя.

До чемпионата России что-то кардинально изменить невозможно. Надо исполнять то, что хорошо умеешь. А вот в межсезонье нужно что-то делать и Алине, и Жене Медведевой, которая хочет бороться. Это видно. В Москве у неё были прекрасные прокаты», — цитирует Леонову «Команда России».