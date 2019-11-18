Леонова: Трусова — главный претендент на победу в финале Гран-при

Серебряный призёр чемпионата мира—2012, российская фигуристка Алёна Леонова поделилась мнением о раскладе сил в одиночном женском катании. Леонова рассказала, кого считает фаворитом в финале Гран-при.

«Кто видится главным претендентом на победу в финале Гран-при? Трусова. По-моему, она сейчас сильнее всех за счёт своей техники. Александра падала в произвольной не только в Москве, но и в Канаде и тем не менее становилась первой. Если она соберёт все свои четверные, то будет непобедима. Щербакова делает два четверных лутца – это тоже высоко ценится. Вместе с тем у Трусовой четверной прыжок во второй половине программы», — цитирует Леонову «Команда России».

Трусова одержала победу на Гран-при в России, хоть и дважды упала. Она опередила соотечественницу Евгению Медведеву.