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Леонова: Трусова — главный претендент на победу в финале Гран-при

Леонова: Трусова — главный претендент на победу в финале Гран-при
Другие / Фигурное катание 0

Серебряный призёр чемпионата мира—2012, российская фигуристка Алёна Леонова поделилась мнением о раскладе сил в одиночном женском катании. Леонова рассказала, кого считает фаворитом в финале Гран-при.

«Кто видится главным претендентом на победу в финале Гран-при? Трусова. По-моему, она сейчас сильнее всех за счёт своей техники. Александра падала в произвольной не только в Москве, но и в Канаде и тем не менее становилась первой. Если она соберёт все свои четверные, то будет непобедима. Щербакова делает два четверных лутца – это тоже высоко ценится. Вместе с тем у Трусовой четверной прыжок во второй половине программы», — цитирует Леонову «Команда России».

Трусова одержала победу на Гран-при в России, хоть и дважды упала. Она опередила соотечественницу Евгению Медведеву.

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