Комитет по соответствию ВАДА заслушал экспертов по делу РУСАДА

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) подтвердило, что вчера, 17 ноября, состоялось заседание независимого комитета ВАДА по соответствию соблюдению антидопинговых правил для рассмотрения доклада экспертов и обсуждения текущего состояния процедуры соответствия, запущенной против Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Теперь Комитет по соответствию представит официальные рекомендации исполкому ВАДА под председательством сэра Крейга Риди, срок полномочий которого истекает 31 декабря 2019 года. Совещание исполкома для обсуждения этой рекомендации намечено провести 9 декабря.

Доклад экспертной комиссии был основан на оценке ряда несоответствий, обнаруженных в некоторых данных, которые были получены ВАДА из Московской лаборатории в январе 2019 года. Эта оценка также включала рассмотрение ответов российских властей на перечень детальных и технических вопросов, включая последующие вопросы, поднятые независимыми судебно-медицинскими экспертами.