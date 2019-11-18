Ковтун рассказал о шансах Самарина и Алиева в финале Гран-при

Двукратный призёр чемпионатов Европы, четырёхкратный чемпион России Максим Ковтун считает, что отобравшиеся в финал Гран-при Александр Самарин и Дмитрий Алиев смогут конкурировать с американцем Нэйтаном Ченом и японцем Юдзуру Ханю.
«Ну, а какой иной путь может быть, если не так? Если не начинать отбираться в финал Гран-при, выступать, кусаться с лучшими. Другого-то пути нет. Считаю, что Самарин со своей сложностью в короткой может очень сильно заявить о себе, сделать заявку на попадание в топ.
Алиев очень сильный, мне очень нравится его короткая программа. Но короткая Самарина с четверными лутцем и флипом даёт возможность быть после короткой первым или вторым. Почему нет? А потом надо удержать.
В тройке финала Гран-при могут быть и Алиев, и Самарин. Просто, как бы это банально и грубо ни звучало, нужно немножечко ошибок соперников. Что Нэйтан Чен, что Ханю, другие — они уже настолько давно застолбили своё место в топе, они собирают стадионы, на них идут. Их любят во всем мире. Вот они прыгают четверной тулуп — им сразу «+5», не глядя. А Самарин прыгнет четверной флип — ему поставят «+2/+3». Да, сейчас на домашнем этапе ему поставили большие плюсы, и это абсолютно заслуженно. Но тем спортсменам так ставят везде, а не только на домашних этапах. Поэтому и сложно их подвинуть. Поэтому и нужны какие-то ошибки Ханю, Чена. И чистейшие прокаты наших. Самое главное, что наши ребята уже конкурентоспособные. Это уже хорошо. Дальше — карты в руки. Будем болеть», — приводит слова Ковтуна Sport24.
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