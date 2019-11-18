Американская фигуристка Белл: Туктамышева может стать источником вдохновения

Американская фигуристка Мэрайя Белл рассказала, как относится к чемпионке мира и Европы россиянке Елизавете Туктамышевой.

«Да, Лиза может служить мне источником вдохновения совершенно точно, я очень уважаю её. У Туктамышевой был тройной аксель в юном возрасте, потом она его теряла и несколько лет боролась, чтобы вернуть.

Теперь она вновь стала очень сильной, делает два трикселя в произвольной — это очень впечатляет и лишний раз доказывает, что у нас нет ограничений. Однако я иду в своём ритме, и пока для меня важно стабильно показывать то, что я могу сейчас», — цитирует Белл «Газета.Ru».

Американка в этом сезоне дважды становилась бронзовым призёром на этапах Гран-при, оба раза уступив российским фигуристкам.