«Вам золотой медали мало?» Ковтун — о четверных прыжках Трусовой

Двукратный призёр чемпионатов Европы, четырёхкратный чемпион России Максим Ковтун считает, что нужно разрешить четверные прыжки в короткой программе у женщин, а не отправлять Александру Трусову соревноваться с мужчинами.
«Тройной аксель в короткой же разрешён, а четверной — нет. Это как-то нелогично. Или запрещайте аксель, или разрешайте всё. Почему японские девочки должны выигрывать у Трусовой, хотя она может сделать два четверных в короткой? Почему мы должны проигрывать? Зачем её придерживают? Если идёт такой прогресс, есть такой человек, надо ему все карты в руки давать, все возможности по правилам. Такое ощущение, что люди, которые придумывают правила в фигурном катании, хотят его немного сдерживать.
На самом деле, чего тут думать? Есть у нас такой спортсмен — Трусова. Гордимся, не давим, не трогаем. Пусть выступает, выигрывает — всё супер. Не надо её сильно трогать и что-то предлагать. Вам золотой медали мало? У неё есть все задатки — а точнее уже, просто она очень маленькая — стопроцентно стать великой спортсменкой.
Она уже вошла в историю. Дай бог, чтобы она всё продолжала делать в удовольствие и без всяких закулисных игр, потому что всё случается. У неё такой тренерский штаб, что можно не переживать», — приводит слова Ковтуна Sport24.
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