Чемпионаты мира по рапиду и блицу пройдут в конце декабря в Москве

Международная шахматная федерация сообщает, что чемпионаты мира по рапиду и блицу под патронажем короля Салмана пройдут с 25 по 30 декабря 2019 года в столице России — Москве. В первый день состоится торжественное открытие соревнований, 26-28 декабря пройдёт турнир по рапиду, 29-30 декабря – первенство по блицу.



Гарантированный призовой фонд чемпионатов мира составит $ 1 млн.



Игроки с минимальным рейтингом 2750 в любом из рейтинг-листов ФИДЕ в период с 1 января по 1 декабря 2019 года будут обеспечены проживанием с полным пансионом в стандартном номере (минимум четырёхзведочного отеля) с 25 по 31 декабря.

Несмотря на трёхлетний контракт между ФИДЕ и Саудовской Аравией, чемпионаты мира по рапиду и блицу под патронажем короля Салмана прошли в Эр-Рияде лишь в 2017 году. Год назад аналогичный турнир проходил в Санкт-Петербурге.