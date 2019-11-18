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Российские кёрлингисты проиграли сборной Германии в 5-м туре группового этапа ЧЕ

Российские кёрлингисты проиграли сборной Германии в 5-м туре группового этапа ЧЕ
Другие / Прочие виды спорта 0

Мужская сборная России по кёрлингу уступила Германии со счётом 7:11 в поединке пятого тура группового этапа чемпионата Европы. Соревнования проходят в Хельсингборге (Швеция).

За сборную России выступают Сергей Глухов (скип), Алексей Тимофеев, Артур Раджабов, Антон Калалб и Алексей Тузов. Команда потерпела четвёртое поражение в пяти матчах.

В шестом туре россияне встретятся со сборной Швеции. Встреча состоится завтра, 19 ноября, начало — в 11:00 мск.

На групповом этапе четыре путёвки в плей-офф разыгрывают 10 команд. В то же время две худшие команды дивизиона А в итоге будут переведены в дивизион B.

Чемпионат Европы также выступает в роли отборочного турнира чемпионата мира, который пройдёт весной 2020 года в Шотландии. Европейские сборные разыграют по семь лицензий на чемпионат мира. Ещё одну путёвку уже получила сборная Шотландии, как хозяйка чемпионата.

Российские кёрлингисты потерпели третье поражение на чемпионате Европы
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