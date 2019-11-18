Ягудин: мужчинам надо выходить и всех разрывать, как делают девчонки

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин рассказал, в чём необходимо прибавить мужскому одиночному катанию в России, чтобы за ним так же пристально следили, как за женским.
«Планомерно идти своей дорогой и развиваться. Не могу сказать, что за мужским фигурным катанием нет такого пристального внимания. Если говорим о нашей стране, то люди больше любят тот спорт, в котором свои же и побеждают.
Акцент на женском катании сделан, потому что наши девочки творят историю и побеждают практически на всех турнирах, ставят новые мировые рекорды. Естественно, это не одна девочка, а плеяда подопечных Этери Георгиевны Тутберидзе. Поэтому к женскому катанию внимание больше как у зрителей, так и у СМИ. Если мужики будут конкурентоспособными и смогут, грубо говоря, заставлять нервничать грандов, таких как Юдзуру Ханю, Нэйтан Чен, то, естественно, будет и больше публикаций в СМИ, приток зрителя. Мужчинам надо просто выходить и всех разрывать, как это делают наши девчонки. Пока у них не так сильно получается», — приводит слова Ягудина News.ru.
На этапе Гран-при в Москве Александр Самарин, Дмитрий Алиев и Макар Игнатов заняли весь пьедестал почёта в мужском одиночном катании.
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