Гончаренко: пусть Медведева выступает так, как в Москве, и все будут счастливы

Заслуженный тренер России Инна Гончаренко сказала, что главным впечатлением от этапа Гран-при в Москве стало выступление Евгении Медведевой. Двукратная чемпионка мира и Европы уступила только соотечественнице, Александре Трусовой, чисто исполнившей три четверных прыжка.

«Лично моё главное впечатление от турнира — Женя, конечно. Это было именно выступление. Наконец-то получился целостный прокат. На прошлых соревнованиях она пыталась что-то доказать, был какой-то надрыв: то страх, то ещё что-то, а сейчас она выступала. Мне её внутреннее состояние показалось спокойным, из-за чего её произвольную программу стало по-настоящему видно. Она стала одухотворённой и получила смысл. Мне она очень понравилась.

Интересно, что Женя не сделала ничего особенного. Просто выполнила то, на что способна прямо сейчас, и сделала это качественно. На данный момент ей не нужен четверной прыжок, не нужно дёргаться и распыляться. Пусть она выступает так, как в Москве, и все будут счастливы: и болельщики, и специалисты. Это качественное, сбалансированное женское одиночное катание.

Пусть добавляет ещё больше эмоциональности, скорости. Понемногу можно везде добавлять, но соблюдать дисциплину, которую мы увидели в «Мегаспорте». На мой взгляд, Медведева показала лучший прокат среди всех участников. Самый запоминающийся", — приводит слова Гончаренко РИА «Новости».