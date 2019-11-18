Гончаренко: пусть Медведева выступает так, как в Москве, и все будут счастливы

Заслуженный тренер России Инна Гончаренко сказала, что главным впечатлением от этапа Гран-при в Москве стало выступление Евгении Медведевой. Двукратная чемпионка мира и Европы уступила только соотечественнице, Александре Трусовой, чисто исполнившей три четверных прыжка.
«Лично моё главное впечатление от турнира — Женя, конечно. Это было именно выступление. Наконец-то получился целостный прокат. На прошлых соревнованиях она пыталась что-то доказать, был какой-то надрыв: то страх, то ещё что-то, а сейчас она выступала. Мне её внутреннее состояние показалось спокойным, из-за чего её произвольную программу стало по-настоящему видно. Она стала одухотворённой и получила смысл. Мне она очень понравилась.
Интересно, что Женя не сделала ничего особенного. Просто выполнила то, на что способна прямо сейчас, и сделала это качественно. На данный момент ей не нужен четверной прыжок, не нужно дёргаться и распыляться. Пусть она выступает так, как в Москве, и все будут счастливы: и болельщики, и специалисты. Это качественное, сбалансированное женское одиночное катание.
Пусть добавляет ещё больше эмоциональности, скорости. Понемногу можно везде добавлять, но соблюдать дисциплину, которую мы увидели в «Мегаспорте». На мой взгляд, Медведева показала лучший прокат среди всех участников. Самый запоминающийся", — приводит слова Гончаренко РИА «Новости».
- 19 ноября 2019
-
00:37
-
00:26
-
00:12
- 18 ноября 2019
-
23:36
-
23:19
-
23:00
-
22:23
-
21:53
-
21:38
-
21:38
-
21:14
-
20:20
-
19:59
-
19:47
-
19:19
-
18:37
-
16:23
-
16:06
-
15:46
-
15:35
-
15:23
-
14:57
-
14:52
-
14:52
-
14:12
-
13:26
-
13:11
-
12:59
-
11:48
-
10:18
-
10:06
-
09:57
-
09:38
-
00:50
-
00:31