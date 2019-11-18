В Москве открывается Центр фигурного катания Татьяны Волосожар

Двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар, выступавшая в спортивной паре с Максимом Траньковым, сообщила о скором открытии собственного центра фигурного катания в Москве.

«Друзья, у меня для вас большая новость! Наконец-то мечта воплотилась в реальность. Мы с командой проделали такую огромную работу, что я больше не могу от вас это скрывать.

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Открывается мой центр фигурного катания в Москве. Совсем скоро будет объявлена дата открытия, подготовка идёт полным ходом. Мы создали и продолжаем работу над очень качественным продуктом. Я разработала методику тренировок на основе собственного опыта, а также опыта многочисленных сборов, в том числе и в сочинском центре.

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Мы вместе шаг за шагом будем достигать новых побед (а они будут, уверена на все сто!), ведь детки сейчас неимоверно талантливые! Я уже в предвкушении, это так волнительно», — написала Волосожар на своей странице в «Инстаграме».

Фото доступно в «инстаграме» Татьяны Волосожар.