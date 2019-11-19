Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Президент МОК — об участии России в ОИ-2020: это в руках ВАДА

Президент МОК — об участии России в ОИ-2020: это в руках ВАДА
Другие / Прочие виды спорта 0

После официального объявления Всемирным антидопинговым агентством даты принятия решения о возможном изменении данных Московской лаборатории, переданных Россией ВАДА в январе 2019 года, президент МОК Томас Бах заявил, что не хотел бы полного отстранения российских спортсменов от участия в Олимпийских играх 2020 года в Токио.

«Сейчас это в руках ВАДА, и затем Спортивный арбитражный суд объявит об окончательных санкциях, так что это не в компетенции МОК.

Что нас беспокоит… Наш принцип в том, что виновные должны быть наказаны как можно строже, а невиновные должны быть защищены», — приводит слова Баха АР.

В отношении участия России на летних Олимпийских играх в 2016 году последнее слово оставалось за МОК. В 2018 году МОК позволил участвовать в зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане под нейтральным флагом «олимпийским атлетам из России».

На этот раз согласно новому кодексу ВАДА обладает более широкими полномочиями для наказания стран, которые нарушают антидопинговые правила.

Комитет по соответствию ВАДА заслушал экспертов по делу РУСАДА
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019