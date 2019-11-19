Президент МОК — об участии России в ОИ-2020: это в руках ВАДА

После официального объявления Всемирным антидопинговым агентством даты принятия решения о возможном изменении данных Московской лаборатории, переданных Россией ВАДА в январе 2019 года, президент МОК Томас Бах заявил, что не хотел бы полного отстранения российских спортсменов от участия в Олимпийских играх 2020 года в Токио.
«Сейчас это в руках ВАДА, и затем Спортивный арбитражный суд объявит об окончательных санкциях, так что это не в компетенции МОК.
Что нас беспокоит… Наш принцип в том, что виновные должны быть наказаны как можно строже, а невиновные должны быть защищены», — приводит слова Баха АР.
В отношении участия России на летних Олимпийских играх в 2016 году последнее слово оставалось за МОК. В 2018 году МОК позволил участвовать в зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане под нейтральным флагом «олимпийским атлетам из России».
На этот раз согласно новому кодексу ВАДА обладает более широкими полномочиями для наказания стран, которые нарушают антидопинговые правила.
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