Шесть российских легкоатлетов допущены к участию в ЧЕ по кроссу

Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) одобрила заявки шести российских легкоатлетов на участие в чемпионате Европы по кроссу, сообщает пресс-служба ВФЛА. Соревнования пройдут 8 декабря в Лиссабоне (Португалия).

Нейтральный статус получили Лилия Мендаева и Ильдар Надыров. Екатерина Домнина, Kсения Кузнецова, Aртём Попов и Ирина Шипицина выступят в соревнованиях в возрастной категории U20.

Мендаева и Шипицина ранее в 2019 году получали нейтральный статус для участия в первенстве Европы U20 в Швеции.

Таким образом, на сегодняшний день 134 российских легкоатлета получили в 2019 году право принимать участие в различных международных стартах, 53 спортсмена получили отказы в получении нейтрального статуса, статус отозван у одного спортсмена (Игорь Образцов — спринт).