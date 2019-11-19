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Шесть российских легкоатлетов допущены к участию в ЧЕ по кроссу

Шесть российских легкоатлетов допущены к участию в ЧЕ по кроссу
Другие / Лёгкая атлетика 0

Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) одобрила заявки шести российских легкоатлетов на участие в чемпионате Европы по кроссу, сообщает пресс-служба ВФЛА. Соревнования пройдут 8 декабря в Лиссабоне (Португалия).

Нейтральный статус получили Лилия Мендаева и Ильдар Надыров. Екатерина Домнина, Kсения Кузнецова, Aртём Попов и Ирина Шипицина выступят в соревнованиях в возрастной категории U20.

Мендаева и Шипицина ранее в 2019 году получали нейтральный статус для участия в первенстве Европы U20 в Швеции.

Таким образом, на сегодняшний день 134 российских легкоатлета получили в 2019 году право принимать участие в различных международных стартах, 53 спортсмена получили отказы в получении нейтрального статуса, статус отозван у одного спортсмена (Игорь Образцов — спринт).

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