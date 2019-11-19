Медведева: сон — один из основных источников восполнения энергии

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала об идеальном теле, к которому стремится.
«Многие знают, что у меня было много травм. Причем знают даже не обо всех проблемах. Любой спортсмен терпит намного больше, чем все остальные думают. Мне всегда хотелось минимизировать препятствия, которые мешают тренироваться. У меня редко бывают непредвиденные травмы — прыгнул, упал, очнулся — гипс. Если что-то болит, то от перегрузки, от большого количества тренировок. Поэтому для меня главное — укрепить тело, укрепить слабые места, которые периодически болят, беспокоят. Хочется стать намного сильнее в физическом плане, чтобы усовершенствовать свою технику.
Питание для меня второстепенно на данный момент. Сон — один из основных источников восполнения энергии. Я стараюсь очень сильно себя держать, особенно в соревновательный период. Слежу за тем, во сколько ложусь спать и просыпаюсь. Мне нужны сон, тишина и покой, чтобы хорошо восстанавливаться. А питание я могу варьировать. Хочу сбросить вес — ем меньше. Но тогда должна больше спать. И наоборот», — приводит слова Медведевой «Российская газета».
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