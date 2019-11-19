Сборная России по пляжному футболу сыграла вничью с Италией перед стартом ЧМ

Сборная России по пляжному футболу сыграла вничью с командой Италии в товарищеском матче в преддверии старта чемпионата мира в Парагвае. Встреча состоялась в городе Луке и завершилась со счётом 3:3. Матч состоял из двух периодов по 12 минут.

В составе сборной России дублем отметился Борис Никоноров. Последний гол матча на счету Юрия Крашенинникова. Этот матч расценивался как совместная тренировка, поэтому его результат в зачёт мирового рейтинга включён не будет.



Сборная России на чемпионате мира сыграет в группе С с командами Сенегала, ОАЭ и Беларуси. 22 ноября подопечные Михаила Лихачёва сразятся со сборной Сенегала. Команда Италии 21 ноября стартует встречей со сборной Таити. Чемпионат мира завершится 1 декабря.