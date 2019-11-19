Женская сборная России по кёрлингу одержала 4-ю победу на чемпионате Европы

Женская сборная России по кёрлингу победила команду Чехии на чемпионате Европы в Хельсингборге (Швеция). Матч завершился со счётом 7:3 в пользу команды скипа Алины Ковалёвой. Помимо Ковалёвой в состав команды входят Мария Комарова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Анастасия Даньшина.
Для россиянок эта победа стала четвёртой в пяти матчах турнира. Ранее российская команда нанесла поражения сборным Эстонии (7:1), Германии (7:5) и Дании (9:3), а также уступила Швейцарии (3:7).
Следующим соперником сборной России станет команда Латвии. Эта встреча состоится сегодня, 19 ноября. Из группы в плей-офф выйдут четыре команды. Из дивизиона А в дивизион B будут переведены две худшие сборные.
Помимо медалей на чемпионате Европы будут разыграны путёвки на чемпионат мира, который пройдёт весной в Канаде.
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