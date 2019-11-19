Слуцкая — о комментаторах в «Инстаграме»: знаете, что страшно? У них есть дети

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая рассказала о реакции на её сообщение о том, что олимпийских чемпионов не пустили на VIP-трибуну во время этапа Гран-при России, и на её оценку прошедших соревнований.

«Предыдущий пост вызвал ажиотаж. Очень приятно читать адекватные комментарии людей, которые имеют своё мнение. Которые чётко могут объяснить свою позицию (точно так же, как это делаю я). А остальные… даже не хочу особо обсуждать. А знаете, что страшно? Что, посмотрела профиль людей, которые пишут то, не знаю что, смешав всё, что «типа» знают и «типа» услышали и «типа» понимают, у многих из них есть дети. И вот от этого грустно.



Что же они могут говорить своим чадам, если позволяют себе неизвестному ему человеку писать то, о чём и говорить не хочется? Хочу им всем пожелать (жаль, они этого не увидят) быть добрее, терпимее и сначала разбираться в ситуации, а потом выплёскивать свою неудовлетворённость на других людей (не только в мой адрес), многие очень оскорбляли моих подписчиков.



Про неадекватных #типамужик… просто многоточие… Смеяться грустно. На этой страничке я буду общаться с теми, кто может адекватно реагировать на мнение профессионала. А наши девочки – лучшие! И всё равно победа будет за Россией! Верю! Жду! И болею за наших! Ждите пост про этап в Японии. Дадим жару», – написала Слуцкая в своём «инстаграме».

Этап Гран-при в Москве выиграла россиянка Александра Трусова. Её соотечественница Евгения Медведева заняла второе место.

Слуцкая: стыдно за державу, за отношение к людям, приносившим олимпийское золото