Сын Лукашенко избран первым вице-президентом НОК Беларуси

Виктор Лукашенко, сын президента Беларуси Александра Лукашенко, был избран первым вице-президентом Национального олимпийского комитета страны, сообщает официальный сайт организации. Сегодня, 19 ноября, в штаб-квартире НОК Беларуси проходит Олимпийское собрание с участием главы государства.
В апреле исполком НОК Беларуси единогласно поддержал назначение Виктора Лукашенко на должность исполняющего обязанности вице-президента организации. Он совмещает деятельность в НОК со своей работой на посту помощника главы государства. За ним были закреплены вопросы международного сотрудничества и подготовки к крупным спортивным форумам.
Вице-президентом НОК Беларуси стал заместитель председателя Белорусской ассоциации каноэ, олимпийский чемпион Дмитрий Довгалёнок.
- 19 ноября 2019
-
14:27
-
14:16
-
13:45
-
13:30
-
13:25
-
13:23
-
12:57
-
11:08
-
09:18
-
09:12
-
00:54
-
00:37
-
00:26
-
00:12
- 18 ноября 2019
-
23:36
-
23:19
-
23:00
-
22:23
-
21:53
-
21:38
-
21:38
-
21:14
-
20:20
-
19:59
-
19:47
-
19:19
-
18:37
-
16:23
-
16:06
-
15:46
-
15:35
-
15:23
-
14:57
-
14:52
-
14:52