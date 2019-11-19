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Сын Лукашенко избран первым вице-президентом НОК Беларуси

Сын Лукашенко избран первым вице-президентом НОК Беларуси
Другие / Прочие виды спорта 0

Виктор Лукашенко, сын президента Беларуси Александра Лукашенко, был избран первым вице-президентом Национального олимпийского комитета страны, сообщает официальный сайт организации. Сегодня, 19 ноября, в штаб-квартире НОК Беларуси проходит Олимпийское собрание с участием главы государства.

В апреле исполком НОК Беларуси единогласно поддержал назначение Виктора Лукашенко на должность исполняющего обязанности вице-президента организации. Он совмещает деятельность в НОК со своей работой на посту помощника главы государства. За ним были закреплены вопросы международного сотрудничества и подготовки к крупным спортивным форумам.

Вице-президентом НОК Беларуси стал заместитель председателя Белорусской ассоциации каноэ, олимпийский чемпион Дмитрий Довгалёнок.

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