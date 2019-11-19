Медведева рассказала, чем пожертвовала, чтобы стать знаменитой

Двукратная чемпионка мира и Европы россиянка Евгения Медведева рассказала, чем ей пришлось пожертвовать, чтобы стать знаменитой фигуристкой, а также прокомментировала планы на будущее.

«Чем пожертвовала? Наверное, свободой, распоряжением своим личным временем, так как график очень забитый. Планы на будущее? Кататься. Тренироваться, выступать, кататься, бороться, падать, вставать, идти дальше.

Какой вопрос журналистов раздражает больше всего? До какого возраста вы собираетесь кататься и не хотите ли вы закончить свою карьеру?» — сказала Медведева в интервью Первому каналу.

На прошедшем этапе Гран-при в Москве Медведева заняла второе место. Победу одержала её 15-летняя соотечественница Александра Трусова.



Медведева — двукратная чемпионка мира, Европы и России, двукратная победительница финалов Гран-при. С 2018 года Евгения работает с канадским специалистом Брайаном Орсером.