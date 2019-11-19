Жители шведской деревни пожаловались на лыжников сборной

Сборная Швеции по лыжным гонкам провела последний сбор перед стартом нового сезона. По традиции он состоялся в деревушке Бруксвалларна. Однако местные жители в этот раз были возмущены спортсменами. Они пожаловались на то, что спортсмены гоняли на машинах прямо по населённому пункту. 48-летняя Карин Стридх написала письмо в лыжную федерацию.
«Конечно, это касается не только лыжников. Есть много людей, которые слишком сильно давят на педаль газа. Но если бы я была президентом федерации, то не хотела бы, чтобы автомобили с надписью «Шведская национальная команда по лыжным гонкам» гоняли как сумасшедшие по населённым пунктам. Это плохая реклама и очень опасно.
Мы гордимся тем, что к нам приезжают. Сборная и многие спортивные клубы выбирают Бруксвалларну для тренировок. Но люди должны соблюдать скоростной режим. Сбавляйте газ в населённых местах», – написала Стридх.
Президент Федерации лыжных гонок Швеции Карин Маттссон ответила на жалобу.
«Спасибо за обращение. Конечно, следует соблюдать ограничения скорости внутри населённых пунктов – не более 30 км/ч. Вы и ваши дети должны чувствовать себя в безопасности. Мы незамедлительно оповестим об этом всех в федерации», — отметила Маттссон.
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