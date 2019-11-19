Сборные России и мира по борьбе встретятся в Москве

Гран-при Москва — Кубок АЛРОСА по вольной и греко-римской борьбе пройдёт 29-30 ноября во дворце спорта имени Ирины Винер-Усмановой. Во второй день турнира состоится матчевая встреча сборных России и остального мира. Об этом сообщил заместитель председателя наблюдательного совета ФСБР Георгий Брюсов.

«Гала-турнир по борьбе в Москве на финише сезона давно уже стал доброй традицией для мира борьбы. При этом его концепция многократно менялась. В этот раз будет представлен новый формат компактного промотурнира с участием элиты мировой борьбы. В первый день пройдут личные турниры в олимпийских весовых категориях по вольной и греко-римской борьбе. Причём для разных весов будет разная формула — полуфиналы и финалы либо схватка двух топовых борцов, соперничество которых имеет интересную предысторию. Состав участников ещё в проработке, но каждый из них будет победителем или призёром Олимпийских игр, чемпионатов мира, Европы, Азии, Америки и Африки в нынешнем олимпийском цикле. Кроме этого сохранена традиция командных соревнований — 30 ноября состоится матчевая встреча объединённой сборной России по вольной и греко-римской борьбе и сборной остального мира. Фидбек с аудиторией и борцами говорит о том, что сегодняшнему календарю UWW не хватает именно таких ярких событий, в которых акцентированы самые ожидаемые схватки. Поэтому уверен, что обновлённый турнир, организуемый ФСБР в сотрудничестве с Дирекцией спортивно-зрелищных мероприятий Москвы, станет резонансным событием для мировой борьбы», — цитирует Брюсова сайт Федерации спортивной борьбы России.

История проведения статусных турниров по борьбе в Москве на финише сезона началась в 1994 году, когда состоялся матч сборных России и остального мира по греко-римской борьбе. Идея была возрождена в 2003-м в формате Абсолютного чемпионата мира по вольной борьбе, посвящённого памяти Ивана Ярыгина. В 2007-м состоялось противостояние сборной России по вольной борьбе и сборных континентов на Открытом кубке ЦСКА. В 2011-2017 гг. Москва принимала командный Кубок европейских наций по вольной и греко-римской борьбе. В 2018 году ведущие сборные мира оспорили командный Кубок АЛРОСА, а тяжеловесы сразились за Кубок «Иван Ярыгин» в абсолютной категории.