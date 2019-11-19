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Российские кёрлингистки обыграли Латвию на чемпионате Европы в Хельсингборге

Российские кёрлингистки обыграли Латвию на чемпионате Европы в Хельсингборге
Другие / Прочие виды спорта 0

Женская сборная России по кёрлингу нанесла поражение Латвии в матче группового этапа чемпионата Европы. Турнир проходит в Хельсингборге (Швеция).

Россиянки взяли верх над соперницами со счётом 8:5. В состав сборной России входят Алина Ковалёва (скип), Мария Комарова, Галина Арсенькина и Екатерина Кузьмина.

Российская команда выиграла пять из шести матчей чемпионата Европы. Завтра, 20 ноября, она встретится со сборными Норвегии и Шотландии.

Из группы в плей-офф выйдут четыре команды. Из дивизиона А в дивизион B будут переведены две худшие сборные.

Помимо медалей на чемпионате Европы будут разыграны путёвки на чемпионат мира, который пройдёт весной в Канаде.

Групповой этап чемпионата Европы завершится 21 ноября. Полуфиналы пройдут 22 ноября, финал состоится 23 ноября.

Женская сборная России по кёрлингу одержала 4-ю победу на чемпионате Европы
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