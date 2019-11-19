Лихачёв: к прозвищу Пляжный Моуринью всегда относился с юмором

Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачёв рассказал, какие цели стоят перед командой на чемпионате мира. Турнир стартует в Асунсьоне (Парагвай) 21 ноября.
«У нас самая ровная группа, придётся приложить максимум усилий, чтобы из неё выйти. Локальная задача — занять именно первое место, учитывая ту непростую турнирную сетку, которая нам досталась. Предстоят очень и очень серьёзные матчи.
Наша задача — постараться оказаться в числе призёров чемпионата мира. Задача-максимум — дойти до решающего матча.
После побед на чемпионатах мира меня сравнивали с тренером Жозе Моуринью? Было такое. Тогда с чьей-то лёгкой руки появилось выражение Пляжный Моуринью. Всегда к подобному сравнению относился с юмором. Помню, тогда шутил, что я, в отличие от него, со своей командой выиграл чемпионат мира", — цитирует Лихачёва «Российская газета».
Первый матч сборная России проведёт 22 ноября с командой Сенегала.
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