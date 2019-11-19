С бегуна Денмухаметова сняты обвинения в сотрудничестве с отстранённым тренером

Дисциплинарный комитет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) снял обвинения с российского cпортсмена Артёма Денмухаметова в сотрудничестве с дисквалифицированным за допинг тренером. Об сообщает пресс-служба Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике (AIU) в «Твиттере». Артём воспользовался своим правом и попросил не публиковать документ с решением.
26-летнего Денмухаметова, который специализируется в беге на 400 метров и является серебряным и бронзовым призёром чемпионатов России, временно отстранили за работу с тренером Владимиром Казариным.
Напомним, Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) с ноября 2018 по апрель 2019 года провело три выезда на территорию Киргизии для проведения проверки информации о возможном нарушении антидопинговых правил группой легкоатлетов, в том числе входящих в состав сборной команды России.
В ходе мероприятий установлен факт непосредственного участия пожизненно дисквалифицированного тренера в проведении тренировочных мероприятий на территории Киргизии с участием семи легкоатлетов. Это Александра Степанова, Рудольф Верховых, Антон Маркунасов, Вадим Овчинников, Анна Князева и Артём Денмухаметов.
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