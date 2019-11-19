Фанаты организовали для Медведевой живой коридор с конфетти и хлопушками. Видео

Поклонники двукратной чемпионки мира и Европы по фигурному катанию Евгении Медведевой решили поздравить спортсменку с 20-летием. По случаю дня рождения они организовали живой коридор с цветами, шариками, конфетти и хлопушками.
Кроме того, фанаты преподнесли фигуристке праздничный торт и предложили загадать желание, задув свечи.
Видео доступно на «Чемпионате».
На прошедшем этапе Гран-при в Москве Медведева заняла второе место. По сумме короткой и произвольной программ она набрала 225,76 балла. Победу в соревнованиях одержала её 15-летняя соотечественница Александра Трусова (234,47).
Медведева — двукратная чемпионка мира, Европы и России, двукратная победительница финалов Гран-при. С 2018 года Евгения работает с канадским специалистом Брайаном Орсером.
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