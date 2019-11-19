Орсер: с Медведевой продолжим работать над четверными прыжками

Брайан Орсер, тренер российской фигуристки Евгении Медведевой, заявил, что 20-летняя спортсменка разучивает четверной сальхов.
«Она сейчас в хорошей физической форме, так что мы продолжим работать над четверными прыжками, прогресс есть. Это состязание позади, а в финал Гран-при Евгения, наверное, не попадёт, так что у нас будет время, чтобы вернуться к четверным прыжкам и на них сосредоточиться. Сальхов — её лучший прыжок. Она постоянно смотрит видеозаписи, к тому же вместе с ней на катке тренируются замечательные фигуристы, которые выполняют четверной сальхов.
Можно оставаться конкурентоспособным без четверных прыжков, вне всякого сомнения, и, пожалуй, Евгения это демонстрирует. В женской иерархии она стоит в одном ряду с такими великолепными фигуристками, как Ким Ё На, Каролина Костнер, Мао Асада, Мики Андо, Катарина Витт, список можно продолжать долго. И, конечно, нам нужно выдерживать конкуренцию, что мы и продолжаем делать», — цитирует Орсера «RT на русском».
На Гран-при России Медведева стала второй, уступив первое место соотечественнице, Александре Трусовой.
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