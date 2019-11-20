Капитан сборной России по пляжному футболу: рано я напророчил изменения

Капитан сборной России по пляжному футболу Антон Шкарин оценил состав команды на чемпионат мира в Парагвае. Турнир пройдёт с 21 ноября по 1 декабря. Соперниками россиян на групповом этапе турнира станут сборные Сенегала, ОАЭ и Беларуси.
«Состав на этот чемпионат мира говорит, что кардинальной смены поколений пока не наступило. Хотя тренерский штаб на том же Межконтинентальном кубке в Дубае две недели назад активно пробовал молодёжь, новичков. Так что получается, что я рано напророчил изменения. Для меня поколение всё-таки означает не просто новых игроков, а именно молодёжь. У нас же сейчас даже эти дебютанты практически нашего возраста, кроме Остапа Фёдорова. Хочется, чтобы больше было молодых игроков», — рассказал Шкарин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ивановым.
Шкарин также оценил выступление сборной России на Межконтинентальном кубке. Подопечные Михаила Лихачёва заняли четвёртое место.
«Во всех матчах была борьба, проигрывали практически основному составу Ирана и Испании совсем немного. Опыта не хватило, чуточку везения. Ну и веры в себя, как говорил Борис Никоноров. Просто не поверили, что могут обыграть такие команды. Михаил Лихачёв – максималист, он, конечно, расстроился из-за четвёртого места, хотя я ему сказал, что играли неплохо. Мне так кажется», — сказал капитан.
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