Обнародован итоговый состав женской сборной России по гандболу на чемпионат мира

Главный тренер женской сборной России по гандболу Амброс Мартин назвал итоговый состав на чемпионат мира, который будет проходить в Японии в ноябре-декабре 2019 года.

Вратари: Виктория Калинина («Кубань»), Анастасия Лагина («Лада»), Анна Седойкина («Ростов-Дон»).

Левые крайние: Кристина Кожокарь, Полина Кузнецова (обе – «Ростов-Дон»).

Левые полусредние: Владлена Бобровникова, Анна Сень (обе – «Ростов-Дон»), Ольга Горшенина (ЦСКА), Елизавета Малашенко («Астраханочка»), Елена Михайличенко («Лада»);

Разыгрывающий: Ярослава Фролова («Кубань»).

Линейные: Анастасия Илларионова («Звезда»), Ксения Макеева («Ростов-Дон»), Яна Жилинскайте (ЦСКА).

Правые полусредние: Анна Вяхирева, Валерия Маслова (обе – «Ростов-Дон»).

Правые крайние: Юлия Манагарова («Ростов-Дон»), Ольга Фомина («Лада»).

«Мы вызвали на сбор 20 гандболисток. К сожалению, Антонина Скоробогатченко не смогла приехать. Из 19 игроков в Сеул и дальше на чемпионат мира не поедет Ольга Щербак. Но я попросил её быть готовой помочь команде», — передаёт слова Мартина корреспондент «Чемпионата» Алексей Адамов.