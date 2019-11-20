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Обнародован итоговый состав женской сборной России по гандболу на чемпионат мира

Обнародован итоговый состав женской сборной России по гандболу на чемпионат мира
Другие / Гандбол 0

Главный тренер женской сборной России по гандболу Амброс Мартин назвал итоговый состав на чемпионат мира, который будет проходить в Японии в ноябре-декабре 2019 года.

Вратари: Виктория Калинина («Кубань»), Анастасия Лагина («Лада»), Анна Седойкина («Ростов-Дон»).
Левые крайние: Кристина Кожокарь, Полина Кузнецова (обе – «Ростов-Дон»).
Левые полусредние: Владлена Бобровникова, Анна Сень (обе – «Ростов-Дон»), Ольга Горшенина (ЦСКА), Елизавета Малашенко («Астраханочка»), Елена Михайличенко («Лада»);
Разыгрывающий: Ярослава Фролова («Кубань»).
Линейные: Анастасия Илларионова («Звезда»), Ксения Макеева («Ростов-Дон»), Яна Жилинскайте (ЦСКА).
Правые полусредние: Анна Вяхирева, Валерия Маслова (обе – «Ростов-Дон»).
Правые крайние: Юлия Манагарова («Ростов-Дон»), Ольга Фомина («Лада»).

«Мы вызвали на сбор 20 гандболисток. К сожалению, Антонина Скоробогатченко не смогла приехать. Из 19 игроков в Сеул и дальше на чемпионат мира не поедет Ольга Щербак. Но я попросил её быть готовой помочь команде», — передаёт слова Мартина корреспондент «Чемпионата» Алексей Адамов.

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