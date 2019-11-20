Обнародован итоговый состав женской сборной России по гандболу на чемпионат мира

Главный тренер женской сборной России по гандболу Амброс Мартин назвал итоговый состав на чемпионат мира, который будет проходить в Японии в ноябре-декабре 2019 года.
Вратари: Виктория Калинина («Кубань»), Анастасия Лагина («Лада»), Анна Седойкина («Ростов-Дон»).
Левые крайние: Кристина Кожокарь, Полина Кузнецова (обе – «Ростов-Дон»).
Левые полусредние: Владлена Бобровникова, Анна Сень (обе – «Ростов-Дон»), Ольга Горшенина (ЦСКА), Елизавета Малашенко («Астраханочка»), Елена Михайличенко («Лада»);
Разыгрывающий: Ярослава Фролова («Кубань»).
Линейные: Анастасия Илларионова («Звезда»), Ксения Макеева («Ростов-Дон»), Яна Жилинскайте (ЦСКА).
Правые полусредние: Анна Вяхирева, Валерия Маслова (обе – «Ростов-Дон»).
Правые крайние: Юлия Манагарова («Ростов-Дон»), Ольга Фомина («Лада»).
«Мы вызвали на сбор 20 гандболисток. К сожалению, Антонина Скоробогатченко не смогла приехать. Из 19 игроков в Сеул и дальше на чемпионат мира не поедет Ольга Щербак. Но я попросил её быть готовой помочь команде», — передаёт слова Мартина корреспондент «Чемпионата» Алексей Адамов.
- 20 ноября 2019
-
11:22
-
11:11
-
09:24
-
09:22
-
00:43
-
00:20
- 19 ноября 2019
-
23:43
-
23:15
-
22:27
-
21:49
-
21:32
-
20:22
-
20:00
-
19:28
-
19:03
-
18:44
-
17:52
-
17:45
-
17:38
-
16:35
-
16:03
-
15:10
-
14:27
-
14:16
-
13:45
-
13:30
-
13:25
-
13:23
-
12:57
-
11:08
-
09:18
-
09:12
-
00:54
-
00:37
-
00:26