Кихира запланировала четверной сальхов на Гран-при Японии

Японская фигуристка Рика Кихира планирует исполнить четверной сальхов в произвольной программе на этапе Гран-при в Японии, сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев.
Также японская фигуристка планирует выполнить два тройных акселя, два тройных лутца, каскад тройной флип — ойлер — тройной сальхов и тройной риттбергер.
В короткой программе Кихира исполнит тройной аксель, каскад тройной флип — тройной тулуп и тройной риттбергер.
Этап Гран-при в Японии будет проходить с 22 по 24 ноября в Саппоро. На этапе в Японии из россиянок выступят Алёна Косторная, Софья Самодурова и Алина Загитова.
На этапе Гран-при Skate Canada Кихира с тройным акселем выиграла у россиянки Александры Трусовой короткую программу, но не нашла аргументов против россиянки в произвольной, где Александра чисто исполнила три четверных прыжка. Трусова одержала победу в Канаде с двумя мировыми рекордами: в итоговой оценке (241,02) и в оценке за произвольную программу (166,62). После этого японка заявила, что будет усложнять программу.
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