Российские кёрлингистки досрочно вышли в плей-офф чемпионата Европы

Женская сборная России по кёрлингу досрочно квалифицировалась в полуфинал чемпионата Европы, который проходит в Хельсингборге (Швейия). В матче 7-го тура группового этапа российская команда скипа Алины Ковалёвой победила сборную Норвегии со счётом 9:2.
Также в состав сборной входят Мария Комарова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Анастасия Даньшина.
Россияне одержали уже шестую победу на турнире при одном поражении. Они возглавляют турнирную таблицу. В матче 8-го тура группового этапа россиянки сыграют со сборной Шотландии, эта встреча состоится сегодня, 20 ноября. Начало — в 21:00 мск.
Из группы в плей-офф выйдут четыре сильнейшие команды. В то же время из дивизиона А в дивизион B будут переведены две худшие сборные. Помимо медалей на чемпионате Европы будут разыграны путёвки на чемпионат мира, который пройдёт весной в Канаде. Так, будут разыгрываться семь лицензий.
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