Игнатов: Плющенко меня пощекотал, и я в восторге два дня ходил

Российский фигурист Макар Игнатов, ставший бронзовым призёром на этапе Гран-при в Москве, рассказал о кумире в спорте. Игнатов признался, что всегда болел за Евгения Плющенко.

«Когда я был маленький, то очень болел за Евгения Плющенко. А сейчас Юдзуру Ханю. Его любовь к фигурному катанию просто восхищает. То, что он делает и продолжает делать, — потрясающе.

Удалось ли познакомиться с Плющенко? Да, когда я у Мишина катался, он возобновил тренировки, к Олимпиаде готовился. На сборы ездили вместе, в футбол играли.

Первое впечатление от встречи с кумиром? В «Юбилейном» есть такая лестница, ближе к тренировочной арене. Я по ней бежал и прямо на него случайно напоролся. Он меня пощекотал или вроде того. И я в восторге два дня точно ходил. Вот это первое впечатление», — приводит слова Игнатова «Р-Спорт».