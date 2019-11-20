Роднина — о четверных прыжках: будут регламенты, чтобы это не было однобоко

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина поделилась мнением о ситуации, сложившейся в одиночном катании. Российские спортсменки, выучившие четверные прыжки, фактически не оставляют шансов конкуренткам.

«Я понимаю, что сейчас масса вопросов — надо делать четверные или нет? Могу сказать лишь, что прогресс остановить нельзя. Будут какие-то регламенты, которые, возможно, будут поправлять, чтобы это не было однобоко. У нас такое было с мужским одиночным катанием, когда нельзя было повторять один и тот же тройной, чтобы его два раза не считали.

У нас иногда бывают претензии к Международному союзу конькобежцев, что кого-то как-то засуживают, и я хочу напомнить, что в фигурном катании всегда две оценки. Всегда есть преимущество в технике — здесь мы это увидели, с одной стороны, интересное, чистое, без помарок катание Жени Медведевой, очень хорошее катание было в короткой программе. И там, где нельзя девушкам делать четверной, мы увидели уровень катания, это вращение, хореография, постановка, плюс рёберность и все остальное. А уже в произвольной программе больше свободы себя показать — у кого в техническом, а у кого в художественном направлении», — цитирует Роднину ТАСС.