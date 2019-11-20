Трусова — о Гран-при в Москве: спасибо тренерам, что были со мной, все сразу

Победительница этапа Гран-при в Москве, российская фигуристка Александра Трусова, тренирующаяся в группе Этери Тутберидзе, подвела итог своего выступления на домашних соревнованиях.

«Это были самые эмоциональные соревнования! Домашний этап — огромная поддержка и огромная ответственность! Тем ценнее эта победа! Спасибо большое за такое внимание! Спасибо тренерам, что были со мной, все сразу», — написала Трусова на своей странице в «Инстаграме».

Фото доступно в «инстаграме» Александры Трусовой.

Благодаря победе на двух этапах Гран-при (в Канаде и России) Трусова выступит в финале серии, который пройдёт с 5 по 8 декабря в Турине.

Трусовой, исполняющей в произвольной программе четыре четверных прыжка, принадлежат мировые рекорды в произвольном прокате и по сумме двух программ.