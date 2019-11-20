Глава ФГР: сборная России выступать в юбках пока не планирует

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарёв считает, что, если все гандболистки чемпионата России будут выступать в юбках, а не в шортах, весь вид спорта изменится только в лучшую сторону.



«Я считаю, что юбка — это олицетворение женщины. Если девушкам удобно играть в юбках и это никак не ограничивает их в действиях на площадке, то женский гандбол изменится только в лучшую сторону, он станет более привлекательным, более женственным. К этой инициативе я отношусь с пониманием и поддерживаю её, лично мне нравится. Если из-за изменения внешнего вида гандболисток на площадке будет больше болельщиков на трибунах, особенно мужского пола, тогда весь чемпионат переоденем в юбки.



Если говорить о сборной, то она пока не планирует выступать в юбках», — передаёт слова Шишкарёва корреспондент «Чемпионата» Алексей Адамов.



В настоящее время лишь две команды из чемпионата России выступают в юбках — ЦСКА и «Звезда» Звенигород.