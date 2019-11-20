Глава ФГР: сборная России выступать в юбках пока не планирует

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарёв считает, что, если все гандболистки чемпионата России будут выступать в юбках, а не в шортах, весь вид спорта изменится только в лучшую сторону.
«Я считаю, что юбка — это олицетворение женщины. Если девушкам удобно играть в юбках и это никак не ограничивает их в действиях на площадке, то женский гандбол изменится только в лучшую сторону, он станет более привлекательным, более женственным. К этой инициативе я отношусь с пониманием и поддерживаю её, лично мне нравится. Если из-за изменения внешнего вида гандболисток на площадке будет больше болельщиков на трибунах, особенно мужского пола, тогда весь чемпионат переоденем в юбки.
Если говорить о сборной, то она пока не планирует выступать в юбках», — передаёт слова Шишкарёва корреспондент «Чемпионата» Алексей Адамов.
В настоящее время лишь две команды из чемпионата России выступают в юбках — ЦСКА и «Звезда» Звенигород.
- 20 ноября 2019
-
19:13
-
19:00
-
18:32
-
18:00
-
17:40
-
16:55
-
16:52
-
16:10
-
15:48
-
13:41
-
12:56
-
12:47
-
12:41
-
12:17
-
12:12
-
11:22
-
11:11
-
09:24
-
09:22
-
00:43
-
00:20
- 19 ноября 2019
-
23:43
-
23:15
-
22:27
-
21:49
-
21:32
-
20:22
-
20:00
-
19:28
-
19:03
-
18:44
-
17:52
-
17:45
-
17:38
-
16:35