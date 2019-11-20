Тарасова — о группе Тутберидзе: они нашли ключик золотой, но они его искали

Известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала об отношении к группе Этери Тутберидзе, в которой подготовлены практически все чемпионки последних лет в женском одиночном катании.

«Скажу про всю группу Этери, которая работает втроём со своими помощниками. Думаю, они работают абсолютно на равных, потому что я вижу там работу каждого в каждом. Там три тренера. И это очень грамотно, это очень удобно для работы, это очень профессионально. И она трудоголик, она по десять часов в день вкалывает, она на коньках в основном всегда.

Тренер, который воспитал уже целое поколение, и как бы не одно. Да, там ей ставят какие-то претензии, что она только в молодом возрасте, но она хочет воспитывать только чемпионов. Она даёт человеку всё, они дают, вот эти трое, понимаете. Серёжа Дудаков, Глейхенгауз — эти ребята воспитанники Виктора Николаевича Кудрявцева, который вообще был у нас по технике. Этери говорит: «Татьяна Анатольевна, я у вас была, и была у вас на тренировках, но вы были заняты Климовой и Пономаренко, и я сидела каждый день».

Они нашли ключик золотой, понимаете, но они его искали. Они его втроём нашли, и они понимают, как с девчонками работать, и сейчас за собой потянули весь мир. Это прекрасное ощущение, когда ты на спине везёшь весь мир. И все стали пробовать. И знаете, кое у кого стало получаться. Но они первопроходцы», — приводит слова Тарасовой сайт телеканала «Дождь».